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Düzce'de feci kaza! Hafriyat kamyonunun çarptığı otomobilden fırlayan Enes, hayatını kaybetti

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#Düzce#Hafriyat Kamyonu#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2025 16:41

Düzce’de, hafriyat kamyonunun arkadan çarptığı otomobildeki 11 yaşındaki Enes Talha Çağlayan, araçtan fırlayıp hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, Çağlayan'ın cenazesi Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde toprağa verildi.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Boğaziçi beldesi D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunda meydana geldi. E.Y. idaresindeki hafriyat kamyonu, H.Ç. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Kaza sırasında otomobildeki Enes Talha Çağlayan araçtan fırladı. Çağlayan fırladığı aracın altında sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı görüp yardıma gidenlerin yoğun çabası sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Çağlayan, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kamyon şoförü E.Y. jandarma tarafından gözaltına alınırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Enes Talha Çağlayan’ın cenazesi, Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Fındık köyünde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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#Düzce#Hafriyat Kamyonu#Trafik Kazası

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