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Düzce'de feci kaza! Araçlar köprüden uçtu: 2 ölü

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#Kaza#Trafik Kazası#Düzce
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 09:58

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde çarpışan tır ve kar kürüme aracı köprüden uçtu, kazada 2 sürücü de hayatını kaybetti.

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Kaza, Anadolu Otoyolu Gümüşova mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ankara'dan İstanbul yönüne giden Metin Çakmak (50) idaresindeki 74 DE 080 plakalı demir yüklü tır, Sultaniye köyü mevkiinde köprü üzerinde kar nedeniyle tuzlama yapan Recep Gülaçtı (49) idaresindeki 06 BJY 431 plakalı karayolları tuzlama aracına çarptı.

Düzcede feci kaza Araçlar köprüden uçtu: 2 ölü

Çarpışmanın etkisiyle kar kürüme aracı ve tır bariyerleri parçalayarak köprüden aşağı uçtu. Kazaya görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada her iki aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Düzcede feci kaza Araçlar köprüden uçtu: 2 ölü

Düzcede feci kaza Araçlar köprüden uçtu: 2 ölü

Düzcede feci kaza Araçlar köprüden uçtu: 2 ölü

Düzcede feci kaza Araçlar köprüden uçtu: 2 ölü

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#Kaza#Trafik Kazası#Düzce

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