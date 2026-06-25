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Düzce'de feci kaza: 1 ölü | AK Partili vekil ve oğlu yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Ercan Öztürk#Emin Öztürk#Düzce
Düzcede feci kaza: 1 ölü | AK Partili vekil ve oğlu yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2026 17:27

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ile oğlu Muhammed Emin Öztürk yaralandı.

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D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda seyreden Öztürk (49) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Boğaziçi Osmanca mevkisindeki kontrolsüz kavşakta Metin Sarıbaş'ın kullandığı 81 AD 932 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Düzcede feci kaza: 1 ölü | AK Partili vekil ve oğlu yaralandı

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VEKİL ÖZTÜRK İLE OĞLU YARALANDI

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Sarıbaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada, Ercan Öztürk ile yanında bulunan oğlu Muhammed Emin Öztürk (18) yaralandı.

Düzcede feci kaza: 1 ölü | AK Partili vekil ve oğlu yaralandı

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Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk ve oğlunun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Düzcede feci kaza: 1 ölü | AK Partili vekil ve oğlu yaralandı

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#Ercan Öztürk#Emin Öztürk#Düzce

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