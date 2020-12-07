MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDüzce'de evden kaçan 3 kız, uyuşturucu partisinde yakalandı!
GeriGündem Düzce'de evden kaçan 3 kız, uyuşturucu partisinde yakalandı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- 
Haber Giriş: 07.12.2020 - 11:23 | Son Güncelleme:

Düzce'de evden kaçan 3 kız, uyuşturucu partisinde yakalandı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Düzce'de evden kaçan 3 kız, uyuşturucu partisinde yakalandı!
Abone Olgoogle-news

Düzce'de yaşları 14 ile 16 arasında olan 3 kız çocuğu ile uyuşturucu partisinde yakalanan 12 kişi gözaltına alındı. Mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kişilere; koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulanırken, evlerinden kaçan 3 kız koruma altına alındı. 

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde oturan M.Y (14), ablası H.Y (16) ve kuzenleri M.Y.’nin (15) aileleri kızlarının 22 Kasım günü evden çıktıklarını bir daha geri gelmedikleri ihbarında bulundu.

UYUŞTURUCU PARTİSİ YAPARKEN YAKALANDI

Düzce Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 kızın Düzce Aziziye Mahallesi’nde bir eve girdiklerini tespit etti. Jandarma tarafından eve yapılan operasyonda A.Ş. (28), U.K. (25), İ.A. (33), B.K.Ç. (35), S.Ö. (32), E.A. (36), V.D. (35), E.D. (29), M.C. (23), B.B. (24) Z.K. (26) ve Y.U. (35) 3 kız çocuğu ile uyuşturucu partisi yaparken yakalandı.

12 ERKEK ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Şahısların üzerinde yapılan aramada 2 adet tabanca ile 4 gram metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi. 15 kişi jandarmada yapılan sorgularının ardından Düzce Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemece verilen karar sonrası 3 kız çocuğu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na ait yurda gönderilirken, “Uyuşturucu kullanma ve bulundurma, çocuğun alıkonulması” suçlamalarından hakim karşısına çıkan 12 erkek şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Ayrıca 12 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 37 bin 800 lira idari para cezası uygulandı. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle