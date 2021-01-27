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Gündem
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
Haber Giriş: 27.01.2021 - 11:44 | Son Güncelleme:

Düzce'de evde kumar oynayan 17 kişiye 58 bin 973 lira ceza

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Düzce'de evde kumar oynayan 17 kişiye 58 bin 973 lira ceza
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DÜZCE’de polisin baskın yaptığı evde kumar oynayan 17 kişiye 58 bin 973 lira ceza kesildi.

Düzcede evde kumar oynayan 17 kişiye 58 bin 973 lira ceza
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak ve Kumar Masası ekipleri, Azmimilli Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese baskın yapan ekipler, kumar oynayan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 17 kişiye toplam 58 bin 973 lira idari para cezası uyguladı. Baskında kumar malzemeleri ve bir miktar paraya el konuldu. Zabıta ekipleri amacı dışında kullanıldığı gerekçesiyle evi mühürledi.

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