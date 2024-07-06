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Düzce'de ev sahibi elektriği kesmeye gelen ekibi tüfekle tehdit etti! Tutuklandı

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#Düzce#Kaynaşlı#Silahlı Tehdit
Düzcede ev sahibi elektriği kesmeye gelen ekibi tüfekle tehdit etti Tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2024 15:08

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde faturasını ödemediği elektriği kesmek için eve gelen ekibi, pencereye çıkıp tüfekle tehdit eden R.K. tutuklandı.

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Olay, perşembe günü Kaynaşlı ilçesine bağlı Darıyeri Hasanbey köyünde meydana geldi. Elektrik dağıtım firması ekibi, borcunu ödemediği için R.K’nin oturduğu evin elektriğini kesmek için köye gitti. Ekipleri gören R.K., pompalı tüfekle pencereye çıkarak, yaklaşmalarına izin vermedi. Elektriğinin kesilmemesini isteyen R.K.’nin tehdidinin ardından ekipler köyden ayrıldı. Firma yetkilileri, R.K. hakkında suç duyurusunda bulundu. R.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, evindeki tüfeğine de el konuldu.

İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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#Düzce#Kaynaşlı#Silahlı Tehdit

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