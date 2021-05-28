Düzce'de engelliler aşılanmaya başladı

Düzce’de engelli bireylerin aşılanmalarına başlandı. Orta düzeyde engelliler randevuyla Atatürk Devlet Hastanesi aşı birimine gelirken, ağır engelli bireyler ise evlerine gidilerek aşılanmaya başlandı. Hastanede aşı olan engelli kişiler, herkesin aşı olmasını istedi. Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz tüm engelli kişileri aşı olmaya davet ederek, “Sağlık Bakanımızın açıklamasıyla ağır ve orta engelli vatandaşlarımız için aşı tanımlaması yapıldı. Bu sabah itibarıyla aşı çalışmalarına başladık. Aşı için tüm vatandaşlarımızı sağlık tesislerimize beliyoruz. Çünkü Covid-19’u hayatımızdan çıkarmanın tek yolu aşıdır. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum” dedi.

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