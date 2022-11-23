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Düzce’de eğitime 1 gün daha ara verildi

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#Düzce#Eğitim#Okul
Düzce’de eğitime 1 gün daha ara verildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2022 21:01

Düzce Valisi Cevdet Atay, yarın okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını belirtti.

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Merkez üssü Düzce’nin Gölkaya ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Vali Atay açıklamasında, “İlimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 24 Kasım 2022 tarihinde eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca Kamuda çalışan engelli ile hamile personel de idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verdi.

Düzce'de deprem anı kamerada! Bolu, Zonguldak, İstanbul'da da hissedildiDüzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de İstanbul ve Ankara'da da hissedilen 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başta İstanbul olmak üzere Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Çankırı, Zonguldak, Sakarya illeri ve ilçelerinde hissedildi. Depreme ilişkin CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Soylu, "Şu ana kadar Gölyaka'da tarafımıza ulaşmış bir can kaybı yok. Taramalar yapıldı, olumsuz bir bilgi henüz yok. Artçılar devam ediyor" ifadelerini kullandı. Depremin ardından Düzce'ye giden Bakan Soylu, 70'in üzerinde artçı depremin meydana geldiğini söyledi. AFAD, deprem sonrası meydana gelen elektrik kesintisinin kontrol amaçlı olduğunu belirtti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, panik ve yüksekten atlama sebebiyle Düzce’de 1’i ağır 32, İstanbul’da 1, Bolu’da 1, Zonguldak’ta 1 kişi olmak üzere toplam 35 yaralı olduğunu duyurdu.
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