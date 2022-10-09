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Düzce'de doÄŸal gaz çalÄ±ÅŸmasÄ± öÄŸrencilerde paniÄŸe neden oldu! Geçici olarak baÅŸka yurda alÄ±ndÄ±lar

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Düzce#DoÄŸal Gaz#Raziye Begüm KÄ±z ÖÄŸrenci Yurdu
DÃ¼zcede doÄŸal gaz Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± Ã¶ÄŸrencilerde paniÄŸe neden olduÂ GeÃ§ici olarak baÅŸka yurda alÄ±ndÄ±lar
OluÅŸturulma Tarihi: Ekim 09, 2022 14:49

DÃ¼zce'de yurtta kalan Ã¶ÄŸrenciler, doÄŸal gaz Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda oluÅŸan yÃ¼ksek ses ve koku nedeniyle panik yaÅŸadÄ±. KontrollÃ¼ doÄŸal gaz Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rerken, Ã¶ÄŸrenciler geÃ§ici olarak baÅŸka yurda alÄ±ndÄ±.

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DoÄŸal gaz daÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketi, Åžehit Kemal IÅŸÄ±ldak Mahallesi'ndeki ana vanadan ÅŸehir iÃ§i gaz borularÄ±nÄ±n basÄ±ncÄ±nÄ±n rahatlatÄ±lmasÄ± ve kÄ±ÅŸ bakÄ±mÄ± iÃ§in kontrollÃ¼ doÄŸal gaz salÄ±nÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±. YÃ¼ksek ses ve koku yayan Ã§alÄ±ÅŸmadan ana vananÄ±n hemen yanÄ±ndaki Raziye BegÃ¼m KÄ±z Ã–ÄŸrenci Yurdu'nda kalan Ã¶ÄŸrencilerin haberi olmayÄ±nca panik yaÅŸandÄ±. Ã–ÄŸrenciler, polis ve itfaiye eÅŸliÄŸinde yurttan tahliye edildi. 5 saat sÃ¼recek Ã§alÄ±ÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda Ã¶ÄŸrenciler, yan taraftaki yurtta kalacak.

DÃ¼zcede doÄŸal gaz Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± Ã¶ÄŸrencilerde paniÄŸe neden olduÂ GeÃ§ici olarak baÅŸka yurda alÄ±ndÄ±lar

GenÃ§lik ve Spor Ä°l MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ä°sa YazÄ±cÄ±, "Burada 2 bin 400 civarÄ±nda Ã¶ÄŸrenci var. DERGAZ, BOTAÅž bilgisi dahilinde bir doÄŸal gaz salÄ±nÄ±mÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸ. KontrollÃ¼ ancak Ã¶ÄŸrencilerimizin bir kÄ±smÄ±nÄ±n bilgisi olmamasÄ±ndan dolayÄ± panik havasÄ± oluÅŸtu. Ä°tfaiye, emniyet ve bizler bÃ¼tÃ¼n Ã¶ÄŸrencilerimizi yan yurda aldÄ±k. KontrollÃ¼ salÄ±nÄ±mÄ±n ardÄ±ndan tekrar kendi yurtlarÄ±na alacaÄŸÄ±z. Herhangi bir sÄ±kÄ±ntÄ± herhangi bir problem yok. Ufak bir panik oldu. Bizde genÃ§lerimizin yanÄ±ndayÄ±z. Kendileri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸiz" dedi.

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DÃ¼zcede doÄŸal gaz Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± Ã¶ÄŸrencilerde paniÄŸe neden olduÂ GeÃ§ici olarak baÅŸka yurda alÄ±ndÄ±lar

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