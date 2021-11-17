Düzce'de deprem anında panik kamerada

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.40'ta merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, 18,02 kilometre derinlikte gerçekleşti.
DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA
Düzce’de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşanan panik anları, iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Markette sarsıntıyla raflarda bulunan ürünlerden bazıları, devrilirken, içeride bulunanlar ise panikle dışarı çıktı. Mobilya mağazasında da deprem anında içeride bulunanlar, korkuyla dışarı koştu.