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Düzce’de denize girmek yasaklandı

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#Denize Giriş Yasağı#Düzce#Hava Koşulları
Düzce’de denize girmek yasaklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2025 18:22

Düzce’de hava şartları sebebi ile tüm plaj ve sahillerde denize girişler yasaklandı.

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 Akçakoca Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 21 Haziran 13.15’ten itibaren ilçe genelindeki tüm plaj ve sahillerde denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi. Plajlara kırmızı bayraklar asılırken, sahillerdeki cankurtaranlarda denize girilmemesi için vatandaşları uyardı.

Düzce’de denize girmek yasaklandı

Rüzgar ve dalgaların etkili olduğu bölgede denize girişlerin 22 Haziran Pazar günü olup olmayacağı ise henüz belirlenmezken, Akçakoca Kaymakamlığı bu konu ile ilgili bilgilendirmeyi Pazar günü öğlen saatlerinde yapacağı öğrenildi.

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#Denize Giriş Yasağı#Düzce#Hava Koşulları

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