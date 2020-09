Düzce'de, DEAŞ operasyonunda şüpheliler adliyede

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan fiziki ve teknik takibin ardından terör örgütü DEAŞ’ın hücre evini tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen baskında Irak uyruklu Ş.A., F.I., A.M., O.K., A.R., R.K. ve A.T. gözaltına alındı. Aralarında Suriye ve Irak’ta terör örgütünde silahlı faaliyetlere katılanların da olduğu 7 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.