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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
Haber Giriş: 30.09.2020 - 10:57 | Son Güncelleme:

Düzce'de, DEAŞ operasyonunda şüpheliler adliyede

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Düzce'de, DEAŞ operasyonunda şüpheliler adliyede
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Düzce’de, terör örgütü DEAŞ’ın hücre evine düzenlenen baskında gözaltına alınan Irak uyruklu 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan fiziki ve teknik takibin ardından terör örgütü DEAŞ’ın hücre evini tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen baskında Irak uyruklu Ş.A., F.I., A.M., O.K., A.R., R.K. ve A.T. gözaltına alındı. Aralarında Suriye ve Irak’ta terör örgütünde silahlı faaliyetlere katılanların da olduğu 7 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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