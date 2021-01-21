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Gündem
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE (DHA)
Haber Giriş: 21.01.2021 - 12:01 | Son Güncelleme:

Düzce'de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

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Düzce'de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
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Düzce'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda aralarında örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlendi. Türkiye’ye kaçıp Düzce’ye yerleştiği belirlenen Irak uyruklu M.R., B.A., S.H., A.S., O.M., W.A., A.Y., H.K. ve A.A., adreslerine düzenlenen eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusunda örgütün sözde bölge emiri, polis müdürü, istihbarat müdürü, lojistik sorumlusu, bomba uzmanı ve savaşçı olarak görev yaptıkları tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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