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Gündem
Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)
Haber Giriş: 25.08.2021 - 13:45 | Son Güncelleme:

Düzce'de çalıntı araçla çıkmaz sokağa girince yakalandı

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Düzce'de çalıntı araçla çıkmaz sokağa girince yakalandı

DÜZCE'de sürücüsünün anahtarını üzerinde unuttuğu otomobili çalan şüpheli, çıkmaz sokağa girince polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Düzce'nin Beyköy beldesinde meydana geldi. İrfan Karaca 81 DC 800 plakalı otomobilini park ettikten sonra anahtarı araç kontağı üzerinde unuttu. Daha sonra işlerini halletmek için otomobilin başından ayrıldı. Ömer Koca, otomobili çalarak Düzce şehir merkezine geldi. Burada uygulama yapan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri durumundan şüphelendikleri aracı durdurmak istediler. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Yaklaşık 15 kilometre süren kovalamaca sonucu çıkmaz sokağa giren hırsızlık şüphelisi yakalandı. Şüpheli gözaltına alınırken, ayrıca 'ehliyetsiz araç kullanma, drift atma, trafiği tehlikeye sokma' gibi suçlardan 16 bin 50 lira cezai işlem uygulandı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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