Düzce'de budanan ağacın dallarının zarar vermemesi için otomobilin üzerine yattı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ünlü oyuncu katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı Korkunç itirafÜnlü oyuncu katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı! Korkunç itiraf#Alec Baldwin
Yeni MHK ilk atamaları yaptı İki hakem veto yedi... Derbi sonrası...Yeni MHK ilk atamaları yaptı! İki hakem veto yedi... Derbi sonrası...#Süper Lig
Domuzdan insana organ nakli Türkiye için de umut oldu...Domuzdan insana organ nakli! Türkiye için de umut oldu...#Organ Nakli
Kripto paralarda flaş hareket Bitcoinde neler oluyorKripto paralarda flaş hareket! Bitcoin'de neler oluyor?#Kripto Para Piyasaları
Türkiye, Şebneme ağladı Suç makinesi çıkan katili tutuklandı... Anneden yürek yakan ağıtTürkiye, Şebnem'e ağladı! Suç makinesi çıkan katili tutuklandı... Anneden yürek yakan ağıt#Şebnem Şirin
Bu ilaç korona için umut oldu... Hastaneye yatışı yüzde 32 azaltıyorBu ilaç korona için umut oldu... Hastaneye yatışı yüzde 32 azaltıyor!#Koronavirüs
Poşet çaylardaki büyük tehlike Eğer içindeki çayı görüyorsanız...Poşet çaylardaki büyük tehlike! 'Eğer içindeki çayı görüyorsanız...'#Sağlık
PCR testi çetesine operasyonda şaşırtan detaylarPCR testi çetesine operasyonda şaşırtan detaylar!#PCR Testi
Telefonunu yanlışlıkla sessize aldı, ekipleri harekete geçirdi Karşısında polisleri görünce şoke olduTelefonunu yanlışlıkla sessize aldı, ekipleri harekete geçirdi! Karşısında polisleri görünce şoke oldu#Telefon
Dünyaca ünlü oyuncu İstanbulda şoke oldu: 20 dakika bekledi...Dünyaca ünlü oyuncu İstanbul'da şoke oldu: 20 dakika bekledi...#Taksi
Koronavirüs atlatanlar dikkat Korkunç iddia gerçek olabilirKoronavirüs atlatanlar dikkat! Korkunç iddia gerçek olabilir#Koronavirüs
Dünyayı sarsan itiraf Ordumuzu ABD eğitiyorDünyayı sarsan itiraf! "Ordumuzu ABD eğitiyor" #Çin
15 Ekim 2021 itibarıyla... Kavcıoğlu rezerv miktarını açıkladı'15 Ekim 2021 itibarıyla...' Kavcıoğlu rezerv miktarını açıkladı#Şahap Kavcıoğlu
Değişmeyen tek şey bakışları... Onu tanıdınız mıDeğişmeyen tek şey bakışları... Onu tanıdınız mı?#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Onunla sağlıklı bir cinsel yaşam sürmek zor, çünkü...Onunla sağlıklı bir cinsel yaşam sürmek zor, çünkü... #Will Smith
HABERLERGündem Haberleri

Düzce'de budanan ağacın dallarının zarar vermemesi için otomobilin üzerine yattı

#Düzce#Belediye#Otomobil

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli Veysel Dikmen, sokaktaki ağaç budanırken, dalların altında zarar göreceğini düşündüğü otomobilin üzerine yattı. Dikmen şoföre ulaşamadıklarını belirterek, “Araba güzeldi, çizilmemesi için önüne siper oldum. Arabayı koruduk” dedi.

Haberin Devamı

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü cadde ve sokaklardaki ağaçları budamaya başladı. İşçiler, Hükümet Sokak üzerinde ağaç budama işlemi yaparken, ağaçlardan birinin altında otomobil olduğunu gören işçi Veysel Dikmen, düşecek dalların aracın kaportasını çizeceğini düşünerek sürücüyü bulmaya çalıştı. Sürücüyü bulamayan Dikmen, araç zarar görmesin diye üzerine sırt üstü yattı. O an ise fotoğraflanarak sosyal medyada, 'Vatandaşın arabasına zarar gelmesin diye göğsünü siper eden fedakar belediye işçisi Veysel Dikmen' diye paylaşıldı.

Otomobilin zarar görmesini istemediğini belirten Veysel Dikmen, “Otomobili korumak için yaptım. Araba güzeldi. Arabanın çizilmemesi için önüne siper oldum. Arabayı koruduk. Ondan sonra işimize devam ettik. Benim zarar göreceğim bir durum yoktu. Zaten ağaç dalları süs ağacı olduğu için ufaktı. Maksadım sadece arabayı korumaktı. Bir anlık refleks oldu. Araba oradaydı ve ben korumak zorunda kaldım. Şoförünü aradık ancak bulamadık. Araba kaldırımdaydı. Kaldırıma park etmek yasak olmasına rağmen ben yine de arabayı korumak istedim" dedi.

İlgili Haberler:

Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor! 3 yıl çalışan tazminat alır.. Bir şartla...Değişmeyen tek şey bakışları... Onu tanıdınız mı?Dünyaca ünlü oyuncu İstanbul'da taksi bulamadı: 20 dakika durakta bekledi
Haberle ilgili daha fazlası:
#Düzce#Belediye#Otomobil

BAKMADAN GEÇME!

Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor 3 yıl çalışan tazminat alır.. Bir şartla...

Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor! 3 yıl çalışan tazminat alır.. Bir şartla...

Değişmeyen tek şey bakışları... Onu tanıdınız mı

Değişmeyen tek şey bakışları... Onu tanıdınız mı?

Dünyaca ünlü oyuncu İstanbulda taksi bulamadı: 20 dakika durakta bekledi

Dünyaca ünlü oyuncu İstanbul'da taksi bulamadı: 20 dakika durakta bekledi

İngiltereden kulüp satın almak için anlaşma sağlayan Acun Ilıcalının ödeyeceği rakam

İngiltere'den kulüp satın almak için anlaşma sağlayan Acun Ilıcalı'nın ödeyeceği rakam!

Alec Baldwin katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı Trajedide gizem o itiraf ile çözüldü

Alec Baldwin katil olmuştu... Polis belgeleri sızdı! Trajedide gizem o itiraf ile çözüldü