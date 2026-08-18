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Düzce'de boğulma tehlikesi geçiren çocuğu babası kurtardı: Duran kalbi masajla çalıştırıldı

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#Düzce#Çocuk Kurtarma#Kalp Masajı
Düzcede boğulma tehlikesi geçiren çocuğu babası kurtardı: Duran kalbi masajla çalıştırıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2026 17:51

Düzce'de serinlemek için girdiği belediye su regülatörlerinin bulunduğu alanda gözden kaybolan 14 yaşındaki V.D.Y., babası tarafından sudan çıkarıldı. Yaklaşık 15 dakika su altında kalan ve duran kalbi 20 dakika süren kalp masajıyla yeniden çalıştırılan çocuğun hastanedeki tedavisi sürerken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Olay, öğle saatlerinde Beyköy Kaledibi mevkisinde meydana geldi. Düzce Belediyesi su regülatörlerinin bulunduğu Uğur Suyu’nda serinlemek için suya giren çocuklardan V.D.Y., bir süre sonra gözden kayboldu.

Düzcede boğulma tehlikesi geçiren çocuğu babası kurtardı: Duran kalbi masajla çalıştırıldı

Diğer çocukların haber vermesi üzere V.D.Y.’nin bölgeye yakın bir yerde bulunan babası S.Y. olay yerine geldi. Çevredekiler de durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Suya dalan S.Y., oğlunu bilinci kapalı şekilde çıkardı.

Düzcede boğulma tehlikesi geçiren çocuğu babası kurtardı: Duran kalbi masajla çalıştırıldı

Yaklaşık 15 dakika boyunca su altında kalan çocuğun duran kalbi, yaklaşık 20 dakika süren kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı.

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Düzcede boğulma tehlikesi geçiren çocuğu babası kurtardı: Duran kalbi masajla çalıştırıldı

Durumu ağır olan V.D.Y., ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Düzce#Çocuk Kurtarma#Kalp Masajı

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