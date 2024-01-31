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Düzce'de boğası bir anda dehşeti yaşattı... Sarılıp öptü: İşkence yapar mıyım? Rüzgarım, benim ömrüm

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#Düzce#Boğa#Kamera
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2024 11:51

Düzce'de besicilik yapan Mehmet Şahin (57), bir süre önce kendisine saldırıp yaralayan ‘Rüzgar’ ismini verdiği boğasını sarılıp öperek, “Rüzgarım, benim hayatım, ömrüm. Sevimli hayvanlar bunlar, kendilerini sevdirir. Benim hayvanlarım nazara geldi” dedi.

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Olay, 15 gün önce Cumayeri ilçesi Yaka Mahallesi’nde meydana geldi. Büyükbaş hayvanlarını meraya çıkaran besici Mehmet Şahin, boğaları, ineklerden ayırmak istedi. Bu sırada Şahin, ‘Rüzgar’ ismini verdiği boğanın yularını tutarak kenara çekti. Ancak boğa, Mehmet Şahin’e saldırdı. Yere düşüp acı içinde bağıran Mehmet Şahin'in yardımına bölgede bulunan ismi öğrenilemeyen kadın yetişti. Kadın, sopayla hayvanları uzaklaştırıp, besiciyi kurtardı. Olay cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hafif yaralanan besici tedavisi sonrası taburcu oldu.

Düzcede boğası bir anda dehşeti yaşattı... Sarılıp öptü: İşkence yapar mıyım Rüzgarım, benim ömrüm

Görüntülerin haber olması ve sosyal medyada yayılmasının ardından bazı vatandaşlar, besicinin hayvana eziyet ettiği için saldırıya uğradığı yönünde yorumlarda bulundu. Yorumları okuduktan sonra çok üzüldüğünü söyleyen ve hayvanlarını çok sevdiğini belirten Mehmet Şahin, kendisine saldıran 'Rüzgar' isimli boğasını sarılıp öptü. Şahin, "İşkence yapar mıyım? Rüzgarım, benim hayatım, ömrüm. Sevimli hayvanlar bunlar, kendilerini sevdirir. Benim hayvanlarım nazara geldi” diye konuştu.

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Düzcede boğası bir anda dehşeti yaşattı... Sarılıp öptü: İşkence yapar mıyım Rüzgarım, benim ömrüm

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#Düzce#Boğa#Kamera

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