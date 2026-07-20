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Düzce'de AVM önündeki darp anı kamerada: 4 şüpheli gözaltına alındı

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#Düzce#AVM Kavgası#Kültepe Mahallesi
Düzcede AVM önündeki darp anı kamerada: 4 şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2026 16:35

Kültür Mahallesi'nde bir alışveriş merkezinin önünde tartıştıkları O.S.'yi darbeden 4 şüpheli gözaltına alındı. Çevredekilerin müdahalesiyle sonlandırılan ve cep telefonu kamerasına yansıyan olayın ardından tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

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Olay, öğle saatlerinde Kültür Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. 4 kişi, bilinmeyen bir nedenle tartıştıkları O.S.’yi darbetti.

Düzcede AVM önündeki darp anı kamerada: 4 şüpheli gözaltına alındı

Yoldan geçen kişi, o anları cep telefonuyla kaydetti. Çevredekiler araya girip tarafları ayırdı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Düzcede AVM önündeki darp anı kamerada: 4 şüpheli gözaltına alındı

Yaralanan O.S. hastaneye kaldırılırken, kavgaya karışan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Düzcede AVM önündeki darp anı kamerada: 4 şüpheli gözaltına alındı

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Tarafların birbirinden şikayetçi oldukları belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Düzce#AVM Kavgası#Kültepe Mahallesi

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