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Gündem
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
Haber Giriş: 14.03.2021 - 10:39 | Son Güncelleme:

Düzce'de araçları kara saplanınca mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

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Düzce'de araçları kara saplanınca mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

DÜZCE’nin Sırık Yaylası’nda araçlarının kara saplanması sonucu mahsur kalan 4 kişi, kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dün, sabah erken saatlerinde araçlarıyla Sırık Yaylası'na çıkan K.L., H.U., Y.Y. ve K.M., saat 20.30 sıralarında dönüşe geçti. Ancak araç kara saplandı. Grup, tüm uğraşlara rağmen aracı kurtaramayınca 112 Acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Düzce AFAD ve Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE), aracı saplandığı yerden çıkardı. Kurtarılan 4 kişi, araçlarıyla kent merkezine indi.

 

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