×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Düzce'de akran zorbalığı! Okul arkadaşlarını tuvalette darbettiler... 'Okulda öğretmenler korkmuş'

Güncelleme Tarihi:

#Düzce#Okul#Öğrenci
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 13:40

Düzce’de, ortaokulda 3 öğrenci, aynı okulda eğitim gören 8’inci sınıf öğrencisi on üç yaşındaki U.C.’yi tuvalette sıkıştırdı. M.U., "Bir daha Hasan’ın sevgilisine yazarsan var ya, özür dile" diyerek U.C.’ye tokat attı. U.C.'nin babası Volkan C., 'Çocuklar arasında kavga diye ben konuya dahil olmak istemedim. Okulda öğretmenler korkmuş artık müdahale edemiyorlar. Şikayet ediyoruz, 'Bunlar pislik zaten biz de bezdik', diyorlar. Benim çocuğum güvende değil.' dedi.

Haberin Devamı

Olay, dün Azmimilli Mahallesi’ndeki Azmimilli Ortaokulu’nda meydana geldi. 8’inci sınıf öğrencileri M.U., C.B. ve K.Y., aynı okulda eğitim gören U.C.’yi okul tuvaletinde sıkıştırdı. M.U. isimli çocuk, "Bir daha Hasan’ın sevgilisine yazarsan var ya, özür dile" diyerek U.C.’ye tokat attı.

M.U.’nun yanındaki arkadaşları C.B. ve K.Y. ise o anları cep telefonuyla kaydetti. Olayın ardından darp görüntüsü, okuldaki arkadaşlar arasında yayıldı. Görüntünün ortaya çıkması sonrası okul yönetimi, durumu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile polise bildirdi. 3 çocuk hakkında okuldan uzaklaştırma kararı verildi, polis de adli soruşturma başlattı.

U.C.'nin babası Volkan C., oğlunu darbeden 3 çocuktan şikayetçi oldu. Volkan C., oğlunun okulda güvende olmadığını ifade ederek, "Benim çocuğumu dün bu okulda darbettiler. 1 aydır da darbediyorlar. Çocuklar arasında kavga diye ben konuya dahil olmak istemedim. Fakat bu olay 1 aydır yaşanıyor. Dün de videoların çekildiğini gördük.

Haberin Devamı

Düzcede akran zorbalığı Okul arkadaşlarını tuvalette darbettiler... Okulda öğretmenler korkmuş

Benim çocuğumu tuvalete sokuyor, videolar da var zaten. Okulda öğretmenler korkmuş artık müdahale edemiyorlar. Şikayet ediyoruz, 'Bunlar pislik zaten biz de bezdik', diyorlar. Benim çocuğum güvende değil. Tüm yetkililerden konuyla alakalı yardım istiyoruz" dedi.

Gözden KaçmasınOkulda ‘akran zorbalığı’na ne yapılabilirOkulda ‘akran zorbalığı’na ne yapılabilirHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Düzce#Okul#Öğrenci

BAKMADAN GEÇME!