Düzce'de akılalmaz olay! Kurbanlık koçla kafa tokuşturdu, hastanelik oldu

​Olay, sabah saatlerinde Yığılca ilçesi Aydın köyünde meydana geldi.

Kurban Bayramı için koç besleyen Erdoğan Kuşçu, iddiaya göre hayvanlardan biriyle kafa tokuşturdu. Koç, Erdoğan Kuşçu’nun sağ yanağına sert bir şekilde vurdu. Erdoğan Kuşçu aldığı darbe ile baygınlık geçirdi. Koçun yerde yatarken bir kez daha tos vurduğu Kuşçu’nun sağ elmacık kemiği kırıldı.

Yakınlarının müdahalesi sonucu koç uzaklaştırılırken, sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Erdoğan Kuşçu, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.