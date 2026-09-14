×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Düzce'de ahşap kapı fabrikasında yangın

Güncelleme Tarihi:

#Düzce#Yangın#Kapı Fabrikası
Düzcede ahşap kapı fabrikasında yangın
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2026 00:39

Düzce'de ahşap kapı imalatı yapılan bir fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Merkeze bağlı Hacıdayı mevkisinde faaliyet gösteren bir ahşap kapı fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü.

Düzcede ahşap kapı fabrikasında yangın

İhbar üzerine kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Olay yerine gelerek çalışmaları takip eden Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, gazetecilere, Kaynaşlı yolu üzerinde bulunan ahşap kapı fabrikasında yangın çıktığına dair ihbar geldiğini söyledi.

Düzcede ahşap kapı fabrikasında yangın

Haberin Devamı

Özlü, yangını D-100 kara yolunda seyreden sürücülerin fark edip bildirdiğini belirterek, tüm ekiplerin seferber olduğunu ve söndürme çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Düzcede ahşap kapı fabrikasında yangın

Ahşap fabrikasındaki yanıcı malzemeler nedeniyle söndürme çalışmalarından henüz sonuç alınamadığını aktaran Özlü, "İnşallah bu gece söndüreceğiz, soğutacağız. Geçmiş olsun. Çok şükür ölü veya yaralımız yok." dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Düzce#Yangın#Kapı Fabrikası

BAKMADAN GEÇME!