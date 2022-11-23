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Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! Depremi hissedenler sokaklara döküldü

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#Deprem#İstanbul#Düzce
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2022 05:24

Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğünde depremin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Depremde şu anki durum: Düzce’de 22 yaralımız var, 1’inin durumu yüksekten atlama sebebiyle ağır. Şehre gerekli ambulans ve UMKE timi görevlendirmeleri yapılmıştır. Yeni bilgileri paylaşacağız. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre Düzce Gölyaka merkezli 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Düzcede 5.9 büyüklüğünde deprem Depremi hissedenler sokaklara döküldü

Deprem, Marmara, İç Aradolu ve Tarkya bölgelerinde hissedilirken merkez üssü Düzce'de bazı binalarda çatlaklar oluştu.

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Yüksekten atlayan birçok kişinin yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

Düzcede 5.9 büyüklüğünde deprem Depremi hissedenler sokaklara döküldü

Düzce’de ve yakın çevredeki illerde depremin ardından vatandaşlar sarsıntıyla birlikte sokaklara çıktı. O anlar görüntülere yansıdı.

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Düzcede 5.9 büyüklüğünde deprem Depremi hissedenler sokaklara döküldü

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BAKAN KOCA: 22 YARALIMIZ VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "04.08’de Düzce Gölyaka’da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde şu anki durum: Düzce’de 22 yaralımız var, 1’inin durumu yüksekten atlama sebebiyle ağır. Şehre gerekli ambulans ve UMKE timi görevlendirmeleri yapılmıştır. Yeni bilgileri paylaşacağız. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.



İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN SARSINTI KAMERALARA BÖYLE YANSIDI

Depremin ardından İstanbul'da hissedilen sarsıntı anı cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzcede 5.9 büyüklüğünde deprem Depremi hissedenler sokaklara döküldü

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Esenler'de bir pastane ile Fatih'te bir kebapçıda depremin şiddetini anlatan görüntüler kayda geçti.

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#Deprem#İstanbul#Düzce

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