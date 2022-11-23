Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! Depremi hissedenler sokaklara döküldü

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AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre Düzce Gölyaka merkezli 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, Marmara, İç Aradolu ve Tarkya bölgelerinde hissedilirken merkez üssü Düzce'de bazı binalarda çatlaklar oluştu.
Yüksekten atlayan birçok kişinin yaralandığı bilgisine ulaşıldı.
Düzce’de ve yakın çevredeki illerde depremin ardından vatandaşlar sarsıntıyla birlikte sokaklara çıktı. O anlar görüntülere yansıdı.
BAKAN KOCA: 22 YARALIMIZ VAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "04.08’de Düzce Gölyaka’da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde şu anki durum: Düzce’de 22 yaralımız var, 1’inin durumu yüksekten atlama sebebiyle ağır. Şehre gerekli ambulans ve UMKE timi görevlendirmeleri yapılmıştır. Yeni bilgileri paylaşacağız. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN SARSINTI KAMERALARA BÖYLE YANSIDI
Depremin ardından İstanbul'da hissedilen sarsıntı anı cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.
Esenler'de bir pastane ile Fatih'te bir kebapçıda depremin şiddetini anlatan görüntüler kayda geçti.