Düzce’de 4 hektar ormanlık alan yandı

Öğle saatlerinde, Düzce Demetevler Mahallesi Kent Ormanı bölgesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Düzce, Beyköy, Kaynaşlı ve Gölyaka belediyelerinin itfaiye ekipleri ile Düzce ve Bolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alınırken, 4 hektarlık alan yandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.