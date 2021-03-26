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Gündem
DÜZCE (AA)
Haber Giriş: 26.03.2021 - 16:56 | Son Güncelleme:

Düzce'de 39 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi

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Düzce'de 39 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi

Düzce'de düzenlenen operasyonda 39 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaynaşlı ilçesinde bir iş yerinde kaçak içki satıldığını belirledi.
Fiziki ve teknik takip sonucu iş yerine operasyon düzenlendi.
İş yeri ve burada bulunan 2 kişinin araçlarındaki aramada, 39 şişe kaçak ve sahte içki ile 1676 cinsel içerikli ürün bulundu.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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