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Düzce'de 26 gündür kayıptı... Ormanlık alanda cansız bedeni bulundu

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#Düzce#Kayıp#Orman
Düzcede 26 gündür kayıptı... Ormanlık alanda cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2023 17:38

Düzce’de 26 gündür kayıp olarak aranan Gökhan Koçoğlu, ormanlık alanda ölü bulundu.

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Evden işe gidiyorum diyerek 15 Kasım Çarşamba günü ayrılan ve bir daha haber alınamayan Gökhan Koçoğlu (37), Akınlar Mahallesinde ormanlık alanda ölü bulundu. Ormanlık alanın yanı başında bulunan fındık tarlasını temizleyen kişinin bulduğu ceset sonrasında bölgeye sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Bölgede polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, şahsın yakınları da bölgeye gelerek çalışmaları takip etti. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından şahsın cenazesi otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Düzce#Kayıp#Orman

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