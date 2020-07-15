Düzce'de 24 bin 673 kök kenevir ile 12 kilo esrar ele geçirildi

Kaynaşlı Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamoluk köyünde Ç.A.’nın, bahçesinde kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Takip sonucu düzenlenen operasyonda, Ç.A.’ya ait ev ve bahçesinde yapılan aramada, 24 bin 673 kök kenevir ile 12 kilo esrar bulundu. Ç.A., gözaltına alındı.