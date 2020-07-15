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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
Haber Giriş: 15.07.2020 - 13:50,Son Güncelleme:

Düzce'de 24 bin 673 kök kenevir ile 12 kilo esrar ele geçirildi

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Düzce'de 24 bin 673 kök kenevir ile 12 kilo esrar ele geçirildi
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DÜZCE’nin Kaynaşlı ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 24 bin 673 kök kenevir ile 12 kilo esrar ele geçirildi.

Kaynaşlı Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamoluk köyünde Ç.A.’nın, bahçesinde kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Takip sonucu düzenlenen operasyonda, Ç.A.’ya ait ev ve bahçesinde yapılan aramada, 24 bin 673 kök kenevir ile 12 kilo esrar bulundu. Ç.A., gözaltına alındı.

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