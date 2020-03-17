Tezcan SOLMAZ/DÜZCE (DHA)
Haber Giriş: 17.03.2020 - 13:36,
Düzce'de 2 kişi Corona Virüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Düzce'nin Çilimli ilçesi ile Beyköy beldesinde yaşayan 2 kişi, ateş ve nefes darlığı şikayeti ile kaldırıldıkları hastanede gözlem altına alındı.
Çilimli ilçesi ile Beyköy beldesinde yaşayan 2 kişi, ateş ve solunum şikayeti ile sağlık ocağına başvurdu. 2 kişi, Corona Virüs şüphesiyle ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gözlem altına alınan 2 kişinin virüs taşıyıp taşımadıkları yapılacak test ile belirlenecek.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle