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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE (DHA)
Haber Giriş: 17.03.2020 - 13:36,Son Güncelleme:/

Düzce'de 2 kişi Corona Virüs şüphesiyle gözlem altına alındı

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Düzce'de 2 kişi Corona Virüs şüphesiyle gözlem altına alındı
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Düzce'nin Çilimli ilçesi ile Beyköy beldesinde yaşayan 2 kişi, ateş ve nefes darlığı şikayeti ile kaldırıldıkları hastanede gözlem altına alındı.

Çilimli ilçesi ile Beyköy beldesinde yaşayan 2 kişi, ateş ve solunum şikayeti ile sağlık ocağına başvurdu. 2 kişi, Corona Virüs şüphesiyle ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gözlem altına alınan 2 kişinin virüs taşıyıp taşımadıkları yapılacak test ile belirlenecek.

 

Düzce'de 2 kişi, Corona Virüs şüphesiyle gözlem altına alındı
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