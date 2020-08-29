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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
Haber Giriş: 29.08.2020 - 11:29 | Son Güncelleme:

Düzce'de 2 kazada 3 kişi yaralandı

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Düzce'de 2 kazada 3 kişi yaralandı
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DÜZCE'de gece yarısı meydana gelen 2 kazada, 3 kişi yaralandı.

İlk kaza, Kalıcı Konutlar bağlantı yolundaki Yahyalar Köprüsü mevkisinde meydana geldi.

Kent merkezine giden Emre Beyaz idaresinde ki 34 AD 8124 plakalı otomobil, yolun sağ tarafından aynı istikamette ilerleyen Özkan Karaman idaresindeki bisiklete çarptı. Bisiklet otomobilin altına girerek, sürücüsüyle sürüklendi. Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü Özkan Karaman, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Otomobil sürücüsü Emre Beyaz'ın yapılan kontrolde 127 promil alkollü olduğu saptandı. Ehliyetine el konulan sürücü Beyaz, bisikletin otomobilinin üzerine geldiğini iddia etti. Polisin yaptığı incelemede ise otomobilin, sağ şeritte giden bisiklete çarptığı tespit edildi.

OTOMOBİL MOTOSİKLETE ÇARPTI

İkinci kaza, İstanbul Caddesi Düzce Valiliği Kavşağı mevkisinde yaşandı. Şehir merkezinden Atatürk Devlet Hastanesi yönüne giden Celal Çabuker idaresindeki 81 T 1007 plakalı taksi, karşı yönden gelen Erdem Ahmet Çelik idaresindeki 81 ABD 252 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Erdem Ahmet Çelik ve motosiklette bulunan eşi Tuba Çelik yaralandı. Yaralı çift, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

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