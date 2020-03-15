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Tezcan SOLMAZ/DHA
Haber Giriş: 15.03.2020 - 16:29,Son Güncelleme:/

Düzce'de 1 liralık kolonya kuyruğu

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Düzce'de 1 liralık kolonya kuyruğu
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Düzce'nin Yeni Taşköprü köyü muhtarlığınca kolonya imalathanesinden bağışlanan 4 bin şişe kolonya, tanesi 1 liradan satışa çıkarıldı. Köylüler, kolonya alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Satıştan elde edilen gelirle köye park yapılacağı belirtildi. 

Düzce'ye bağlı Yeni Taşköprü köyü muhtarlığı tarafından kolonya imalathanesinden bağışlanan 4 bin şişe kolonya, satışa çıkarıldı. Köyde kurulan standın önünde köylüler, tanesi 1 liradan satılan kolonyadan alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Satıştan elde edilen gelirle köye park yapılacağını belirten Yeni Taşköprü köyünün muhtarı Hüseyin Gür, "Öncelikle koronavirüs olayından sonra aşırı derecede kolonya ihtiyacı doğdu. Fiyatları abartmaya başladılar. Karaborsa oluştu. Bu karaborsayı kırmak, hem köyümüzün halkına yardımcı olmak için çok sevdiğimiz hayırsever bir vatandaşımız, kolonya üreticisi ağabeyimiz bize bu ürünleri verdi. Kolonyanın tanesini 1 liradan veriyoruz. Elde edilecek gelirle köye park yapacağız" dedi. 

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