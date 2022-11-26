Düzce'de 1 hafta, Karkamış'ta 2 gün eğitime ara verildi

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Düzce'de açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde depremin ardından en sevindirici olayın Düzce, Bolu ve Sakarya'da hiçbir okulun yıkılmadığı olduğunu vurguladı.

Bakan Özer, "Bizim için en sevindirici olan şey deprem sonrası Düzce, Bolu ve Sakarya'da hiçbir okulumuzun yıkılmamış olmasıdır. Düzce 1999 depreminden sonra Milli Eğitim Bakanlığımızın sürekli gündeminde olan mevcut okulların güçlendirilmesi, yıkım gereken okulların yıkılıp yeniden yapılması ile ilgili Bakanlığımızın her türlü desteği verdiği illerin başında geliyor. Bugünkü sunumda da gördüğümüz gibi Düzce'deki eğitim sistemindeki okulların yüzde 63'ü 1999 sonrası olan okullarımız, dolayısıyla sağlam okullarımız. Diğer okullarımızla ilgili de güçlendirme çalışmalarına bakanlık olarak biz özellikle son 2 yılda çok büyük bir destekle yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

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DÜZCE'DE EĞİTİME 1 HAFTA ARA

Bakan Özer, "Önümüzdeki hafta Düzce'de tüm okullarımızı bir hafta tatil ediyoruz. Dolayısıyla Düzce'de okullarımız eğitim öğretime 5 Aralık'ta başlayacak" dedi.

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KARKAMIŞ'TA EĞİTİME 2 GÜN DAHA ARA VERİLDİ

Teröristlerin 21 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirdiği roketli saldırıda 1 okul, 1 TIR ve evlerin hasar gördüğü Gaziantep'in KARKAMIŞ ilçesinde, Valilik kararı ile okullar 2 gün daha tatil edildi.

Suriye'nin kuzeyinden gerçekleştirilen roketli saldırılarda hasar meydana gelen Kocatepe İlköğretim Okulunda sınıf öğretmeni Ayşenur Alkan, bir binada ise 5 yaşındaki Hasan Karataş hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralanmıştı.

Saldırının hemen ardından ilçede 1 hafta boyunca eğitime ara verilirken, roketin düştüğü Kocatepe İlkokulunda hızlı bir bakım ve onarım çalışması başlatılmıştı.