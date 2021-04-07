Düzce Posta Kodu kaçtır? Düzce ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Düzce'nin Türkiye'nin son kabul edilen şehridir. Plaka kodu 81'dir ve toplamda 8 tane ilçesi bulunmaktadır.

Düzce Posta Kodu Kaçtır?

Türkiye'nin son şehri olan Düzce'nin posta kodu 81000'dir. Bu posta kodu her şehirde olduğu gibi Düzce şehrinin plaka numarasından üretilmiştir. Düzce'ye bağlı olan ilçelerin ve mahallelerin posta kodları ise şu şekildedir:

Düzce İlçelerinin Posta Kodları

Akçakoca - 81650 (Ayazlı, Cumhuriyet, Hacıyusuflar, Orhangazi, Osmaniye, Yalı, Yeni ve Yukarı mahalleleri)

Cumayeri - 81700 (Çevrik, Mehmet Akif, Orta, Yaka ve Yeni mahalleleri)

Çilimli - 81750 (Arabacı, Mahirağa, Şerefiye, Topçular, Ulucami, Yeşil ve Yeşiltepe mahalleleri)

Düzce Merkez - 81010 (Aziziyegünlü, Azmimilli / Çay, Beyciler, Beyköy, Boğaziçi, Kalıcıkonutlar ve Konuralp mahalleleri)

Gölyaka - 81800 (Açma, Cumakırı, Esen, Fatih, İmamlar, Kuyudüzü, Kültür, Yazıpınar, Yeni ve Yeşil mahalleleri)

Gümüşova - 81850 (Fatih, Hacılar, Kışla, Kültür, Merkez ve Yeni mahalleleri)

Kaynaşlı - 81900 (Kumluca, Çele, Eskiköy, Karaçalı, Merkez, Sarıyer, Şimşir ve Yoncalık mahalleleri)

Yığılca - 81950 (Ahmetçiler, Atatürk, Mareşal Fevzi Çakmak ve Orhangazi mahalleleri)

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