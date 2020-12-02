Düzce boğuluyor... Bakanlık: Sokakta gezmek dahi sakıncalı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Hava Kalitesi İzleme İstasyonu verilerine göre, Türkiye’nin en kalitesiz havası, Düzce’de ölçüldü. Düzce’de temiz hava için 0 ila 50 arasında bulunması gereken endeks değeri, 174’e kadar yükseldi. Düzce’de son 1 haftada hava kirliliği en kötü seviyeye ulaştı.

NEFES ALMAKTA ZORLANIYORLAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonu verilerine göre, Düzce’de hava kirliliği oranı ’sağlıksız’dan, ’kötü’ye döndü. Buna göre, 24-27 Kasım’da ’hassas’ seviyede olan hava kirlilik oranı, 28-29 Kasım’da ’sağlıksız’ boyuta ulaştı. 30 Kasım’da yapılan ölçümlerde ise hava kirliliği ’kötü’ seviyesine kadar çıktı. Hava kirliliğinin yükselmesiyle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sitesinden “Herkes daha ciddi sağlık etkileriyle karşılaşabilir” uyarısı yapılırken, açık havada yürüyüş, spor ve piknik yapmak ile bisiklete binmenin tehlikeli olduğu bildirildi.

Düzceliler ise kirli hava nedeniyle nefes almakta zorlandıklarını dile getirdi.

İKİNCİ SIRADA ANKARA VAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme Merkezi’ne bağlı Sürekli İzleme Merkezi verilerine göre hava kirliliği açısından ikinci sırada 172 endeks değeri ile başkent Ankara yer aldı. En kalitesiz havaya sahip üçüncü şehir ise 171 endeks değeri ile Hakkari oldu.

HAVASI EN TEMİZ ŞEHİR BURSA





Hava Kalitesi İzleme Merkezine bağlı Sürekli İzleme verilerinden alınan bilgilere göre havası en temiz şehir ise Bursa oldu.

Sanayi şehri olarak bilinen ve birçok sanayi kuruluşunun ilk tercih ettiği şehirlerden biri olan Bursa’da hava kalite endeksi 10 olarak ölçüldü. Bursa’yı 11 endeks ile Kastamonu ve Bitlis takip etti.

İstanbul’da ise hava kalitesi 96 ile ‘orta derece’de olurken, İzmir de 111 endeks ölçümü ile havası ‘hassas’ olarak görüldü.

Türkiye’nin güneyinde turist akınına uğrayan Antalya ise 54 endeks derecesi ile ‘orta hava’ kalitesine sahip.