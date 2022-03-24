Düzce, Avrupa'da havası en kirli 5 il arasında! 'Hava kirliliği dağılmıyor'

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İsviçre merkezli IqAir'ın hazırladığı '2021 Dünya Hava Kirliliği' raporunun sonuçları açıklandı. 117 ülkede 6 bin 476 kentin incelendiği rapora göre Düzce, Avrupa'da hava kirliliği oranının en yüksek olduğu 5'inci il oldu. Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatih Taşpınar, Düzce'nin topoğrafyası ve meteorolojik parametrelerinin hava kirliliğine müsait olduğunu belirterek, "Topoğrafya olarak etrafı dağlık, ortası bir düz ova, vadi şeklinde bir il. Bolu Dağı'nın eteklerinde bir iliz. Dolayısıyla Düzce merkezi, merkezden etrafa doğru yükselen bir topoğrafyaya sahip. Kirleticilerin dağılması engellenmiş ve meteorolojik olarak rüzgarların esme frekansları çok kısıtlı olduğu için Düzce'de hava kirliliği dağılmıyor" dedi.

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'HAVA KİRLİLİĞİNİ DAĞITMASI GEREKEN DÜZGARLAR ÇOK AZ'

Hava kirliliği ve rüzgarlara anlatan Taşpınar, "Düzce'deki hava kirliliğini dağıtması gereken, seyreltmesi gereken rüzgarlar, Düzce'de çok az. Düzce'nin ortalama rüzgar hızı, yıllık olarak 1,2 metre bölü saniye. Bu da çok düşük. Bir nedeni bu. Bir de Düzce'de, dünyada normal olarak gerçekleşen ısıl terslenme çok oluyor. Düzce'de de bu oluyor. Bu olayla birlikte kirleticiler, şehrin üzerine bir kapak gibi duruyor, bekliyor. Kirleticiler, sürekli yüksek konsantrasyonlarda seyrediyor. Bu kirleticilerin en önemlisi partikül madde. Düzce'de hala kömür kullanımı var. Çeşitli endüstriyel tesisler var ki son yıllarda Düzce, yatırım aldığı için bunların sayısı ve türleri de artıyor. Baktığınız zaman Düzce'de yerleşimden kaynaklanan bir yakıt kullanımı var. Bir de endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan bir hava kirliliği var" diye konuştu.

'DÜZCE'DE HAVA KİRLİLİĞİ KAÇINILMAZ'

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Taşpınar, "Düzce, çok ciddi bir ulaşım noktası. İstanbul-Ankara güzergahında ulaşım güzergahı. Ayrıca buradan Karadeniz'e Akçakoca üzerinden giden bir ulaşım güzergahı var. Dolayısıyla çok ciddi taşıt trafiği yükü, kış döneminde bariz ortaya çıkan kentsel yaşamdan kaynaklanan, ısıtma amaçlı yakıt ve endüstriyel yakıtlar. Bunların hepsini kattığımız zaman Düzce'de hava kirliliği kaçınılmaz" dedi.

'ULAŞIMDA DÜZENLEME YAPILABİLİR'

Taşpınar, yapılacak bazı çalışmalarla kirliliğin önüne geçilebileceğini de kaydederek, "Taşıtlarla ilgili belki güzergahlar yeniden oluşturulabilir. Düzce merkeze, insanların soluduğu bu havaya bu emisyonları katmayacak bir düzenleme, yani ulaşımda bir düzenleme yapılabilir. Düzce şehir içinde belki tamamen toplu ulaşımda elektrikli araçlar kullanılabilir. Ülkemizde de teknoloji gelişiyor, elektrikli araçları kullanabiliriz. Endüstriyi, çeşitli fabrikaları şehrin dışına almamız gerekiyor. Fabrikaların izlenmesi gerekiyor. Bu da çok önemli bir şey. Belli kapasitedeki fabrikalara izleme sistemleri yerleştirilmeli. Takip etmek amacıyla. Çünkü bunlar partikül filtrelerini, gaz filtrelerini 1 saat çalıştırmasa inanılmaz bir emisyon atmosfere veriliyor. Bunlar Düzce içerisinde insanların soluyacağı şekilde üzerine çökebilir ve biz bunları solumak zorunda kalırız" ifadelerini kullandı.

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