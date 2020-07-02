MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDüz kontak yapıp çaldılar, yakıtı bitince bıraktılar
GeriGündem Düz kontak yapıp çaldılar, yakıtı bitince bıraktılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
BURSA (İHA)
Haber Giriş: 02.07.2020 - 10:00,Son Güncelleme:

Düz kontak yapıp çaldılar, yakıtı bitince bıraktılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Düz kontak yapıp çaldılar, yakıtı bitince bıraktılar
Abone Olgoogle-news

Bursa’da bir otomobili düz kontak yapıp çalan zanlılar, otomobilin yakıtı bitince bir otoparkta bırakıp kaçtılar.

Edinilen bilgiye göre, olay Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Çalıntı ihbarı yapılan otomobili bir süre takip eden asayiş ekipleri, vatandaşların ihbarı üzerine aracı bir otoparkta kapıları açık ve sahte plaka takılı halde buldu.
Aracın plakasını sorgulayan ekipler plakanın çalıntı olduğunu tespit etti. Aracın içini kontrol eden kriminal polisleri, otomobilin düz kontak yöntemi ile çalıştırıldığını ve yakıtının bittiğini fark etti. Ekipler, çalıntı araçta parmak izi araştırması yaptı.
Çalıntı olduğu belirlenen araç sahibine teslim edilirken, kaçan zanlıların güvenlik kameralarından tespitine çalışılıyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle