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Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)
Haber Giriş: 07.09.2020 - 14:33 | Son Güncelleme:

'Düz kontak' ile çöp kamyonunu çalan şüpheli yakalandı

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'Düz kontak' ile çöp kamyonunu çalan şüpheli yakalandı
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SAMSUN'da, temizlik şirketine ait çöp kamyonunu park halindeyken, düz kontak yöntemiyle çalıştırıp, çalan Erman Bayındır (35), yakalandı.

Olay, dün gece, Atakum ilçesine bağlı Alanlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olan Erman Bayındır, temizlik şirketine ait park halindeki çöp kamyonunu düz kontak yöntemiyle çalıştırdı. Bayındır, çaldığı kamyonla kaçarken, işçilerin hırsızlık olayını fark etmesiyle durum polise bildirildi. Harekete geçen ekiplerin çalışması sonucu Bayındır, kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Bayındır'ın, polise verdiği ifadede, alkollü olduğunu ve hırsızlığı neden yaptığını hatırlamadığını öne sürdüğü öğrenildi. Erman Bayındır, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çalınan çöp kamyonu ise şirket yetkililerine teslim edildi.

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