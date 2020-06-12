Duyuru kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Duyuru sözcüğü Arapçada “Aḏn” kökünden gelmiş ve “aḏān” yani duyurma, ilan etme sözcüğünden alıntıdır. Aynı zamanda Fransızca “annonce” kelimesinden de alıntıdır. TDK duyuruyu herhangi bir olguyu, işi veya bir durumu duyurma sebebiyle yayımlanan sözlü veya yazılı haber şeklinde açıklamıştır. Bu durumda duyuru sözcüğünün eş anlamlısı “ilan veya anons” kelimeleridir.

Duyuru Eş Anlamlısı

Açıkça bildirme, açıkça ilan, anons etme şeklindeki ifadeler duyuru olarak bilinmektedir. Herhangi bir konu ya da durumun insanlara bildirilmesi duyuru anlamına gelmektedir. Verilmek istenen bir olayın anons edilmesi, ilan edilmesi durumudur. Anlaşıldığı üzere duyuru sözcüğünün eş anlamlısı ilan veya anonstur. Duruyu sözcüğünün eş anlamlısı olan kelime düşünüldüğünde karşımıza farklı eş anlamlısı olan sözcükler çıkmaktadır.

Duyuru kelimesinin diğer bir eş manalısı olarak “bildiriş” sözcüğü karşımıza çıkmaktadır. Bu sözcüğü, bir sonraki duyuruya kadar, kimse dışarı çıkmasın şeklinde örneklendirebiliriz. Kısaca bahsetmiş olduğumuz tüm bu sözcükleri birbirlerinin yerine kullanmak mümkündür.