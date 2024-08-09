Duyunca kulaÄŸa bir tuhaf geliyor! AdanalÄ± tatlÄ±cÄ± iki lezzeti birleÅŸtirdi: 'Hep acÄ±yla yiyoruz, bu sefer tatlÄ±yla yiyelim' dedik

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KebabÄ± ile Ã¼nlÃ¼ Adana'da dede ve baba mesleÄŸi olan tatlÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± 20 yÄ±ldÄ±r severek sÃ¼rdÃ¼ren Ali BÃ¼yÃ¼kdaÅŸ, 3 yÄ±ldÄ±r Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kÄ±ymalÄ± baklavayÄ± tamamladÄ±.

AdanalÄ±larÄ±n Ã§ok sevdiÄŸi et ile tatlÄ±yÄ± buluÅŸturduÄŸunu belirten BÃ¼yÃ¼kdaÅŸ, dÃ¼nyada ilk olduÄŸuna dikkat Ã§ektiÄŸi kÄ±ymalÄ± baklavanÄ±n patentini almak iÃ§in de baÅŸvuruda bulundu. Yeni baklava Ã§eÅŸidine ilginin yoÄŸun olduÄŸunu kaydeden BÃ¼yÃ¼kdaÅŸ, kÄ±ymalÄ± baklavanÄ±n kilosunu ise 600 TL'den satÄ±ÅŸa sundu.

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"ETÄ° HEP ACIYLA YÄ°YORUZ, BU SEFER TATLIYLA YÄ°YELÄ°M DEDÄ°K"

20 yÄ±ldÄ±r tatlÄ± sektÃ¶rÃ¼nde bulunduÄŸunu ve yÄ±llardÄ±r yeni lezzetin Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ali BÃ¼yÃ¼kdaÅŸ, "KÄ±ymalÄ± baklava yaptÄ±m, dÃ¼nyada bir ilke imza attÄ±m. Et ile tatlÄ±yÄ± buluÅŸturdum. Hep acÄ± mÄ± yiyeceÄŸiz eti? Adana halkÄ± eti Ã§ok seviyor. AynÄ± zamanda Adana etin kenti. Biz de TÃ¼rk mutfaÄŸÄ±na yeni bir tatlÄ±, yeni bir Ã¼rÃ¼n Ã§Ä±kardÄ±k. Patent baÅŸvurusunu da yaptÄ±k" dedi.

Adana mutfaÄŸÄ±na sunduÄŸu yeni lezzete talebin Ã§ok fazla olduÄŸunu belirten BÃ¼yÃ¼kdaÅŸ, "Talep Ã§ok fazla. TezgahÄ±mda gÃ¼nde 4 tepsi satÄ±yorum. Herhangi bir sÄ±kÄ±ntÄ± yok, kÄ±yma tadÄ± yok, kokusu yok. GerÃ§ekten Ã§ok lezzetli bir tatlÄ±. FÄ±stÄ±klÄ±yÄ±, cevizliyi aratmÄ±yor. Herkesin denemesini tavsiye ediyoruz. Kilosunu 600 TL'ye satÄ±yoruz. Ben bunu ilk kez 2017 yÄ±lÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m. 'Biz eti Ã§ok seviyoruz, etten neden baklava olmasÄ±n' diye. Hep eti acÄ±yla yiyoruz, bu sefer de tatlÄ±yla yiyelim dedik. 3 yÄ±l Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. FarklÄ± etler denedim, olmadÄ±. En sonunda bir kÄ±vam tutturdum ve o kÄ±vamda ilerledim. Ä°nsanlar merakla geliyor ama merak iÃ§in bir tane tattÄ±klarÄ±nda tatlÄ±yÄ± beÄŸeniyorlar. HiÃ§bir ÅŸekilde olumsuz yorum yok, talep Ã§ok fazla. Ä°nÅŸallah gÃ¼zel yerlere geleceÄŸiz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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VATANDAÅžLAR Ä°Ã‡Ä°NDE NE OLDUÄžUNU BÄ°LMEDEN DENEDÄ°

Parkta vatandaÅŸlara kÄ±ymalÄ± baklava ikramÄ±nda bulunan Ali BÃ¼yÃ¼kdaÅŸ, ilk olarak baklavanÄ±n iÃ§inde ne olduÄŸundan bahsetmedi. BaklavayÄ± deneyen ve hemen ardÄ±ndan kÄ±ymalÄ± olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenen vatandaÅŸlar ise Adana'nÄ±n yeni lezzetine tam not verdi.HayatÄ±nda ilk defa etli bir tatlÄ± yediÄŸini belirten Hasret CÃ¶mertbay, "Ä°lk defa kÄ±ymadan tatlÄ± yiyorum. Yutkunduktan sonra tadÄ±nÄ± alÄ±yorsunuz ama Ã§ok kaliteli, enfes bir ÅŸey. Åžok oldum, Adana'da bu da oldu yani. Diyet yapmasam 5 tane daha yerdim" diye konuÅŸtu.

KÄ±ymalÄ± baklavanÄ±n yediÄŸi en gÃ¼zel tatlÄ±lardan biri olduÄŸunu sÃ¶yleyen Mertcan DemirtaÅŸ, "Adana'da yediÄŸim en gÃ¼zel tatlÄ±lardan biri. AdanalÄ± olarak eti Ã§ok seviyorum. YedikÃ§e yiyesim geliyor, bÃ¶yle bir ÅŸey yok, mÃ¼kemmel bir ÅŸey. Ä°lk yediÄŸimde cevizli zannettim ama kÄ±ymalÄ±ymÄ±ÅŸ. ÅžaÅŸÄ±rdÄ±m" dedi.

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"ADANA'NIN EKSÄ°ÄžÄ° BUYDU, USTAMIZ TAMAMLAMIÅž OLDU"

Yeni lezzeti ilginÃ§ bulduÄŸuna dikkat Ã§eken Mehmet Ã‡alÄ±ÅŸkan da, "Ä°Ã§inde ne olduÄŸunu anlamadÄ±k ama ÅŸu an iÃ§in gerÃ§ekten harika, gÃ¼zel bir tat. Denenmesi gereken bir tat. Adana'nÄ±n eksiÄŸi buydu, tamamlamÄ±ÅŸ oldu ustamÄ±z. Adana'mÄ±zÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir eksikliÄŸini tamamlamÄ±ÅŸ oldu" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Etin ilk kez tatlÄ± ile buluÅŸmasÄ±na ÅŸahit olduÄŸunu kaydeden Mehmet YÄ±lmaz ise "Daha Ã¶nce hiÃ§ duymadÄ±m, yemedim de. Ama bu Ã§ok tatlÄ±, Ã§ok da gÃ¼zel. YapÄ±mÄ± da Ã§ok gÃ¼zel. Ã‡ok lezzetli bir ÅŸey, harika yapmÄ±ÅŸlar" ifadelerini kullandÄ±.