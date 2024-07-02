Duyun bu feryadı: Korkuyla yaşamaktan bıktım beni kurtarın

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Adana Seyhan’da yaşayan Fadime D. (44), 25 yıl önce Ali D. (47) ile kaçarak evlendi. Fadime D., iddiaya göre, evliliğinin ilk gününden itibaren eşinin psikolojik ve fiziksel şiddetine maruz kaldı. Eşi hiçbir işte çalışmayan Fadime D., gündelik işlere gidip, çaycılık, temizlik ve tarım işçiliği yaparak ailenin geçimini sağladı.

Yıllar süren şiddetin ardından Ali D., iddiaya göre, mayıs ayında eve av tüfeği getirip, eşini ve çocuklarını ölümle tehdit etti. Fadime D., polise giderek şikâyetçi oldu. O gece nezarethanede tutulan Ali D. hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Fadime D., 20 Haziran’da eşine boşanma davası açtı. Bu durumu öğrenen Ali D., 24 Haziran’da eşi ve 2 çocuğunun olmadığı bir saatte eve gelerek, demir çubukla beyaz eşyaları, pencere ve kapıları, damdaki güneş enerjisini kırdı. Mahalleliyi müdahale etmemesi için tehdit eden Ali D., “Evi hallettim, şimdi sıra onlarda” diyerek bölgeden ayrıldı.

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‘SİLAHLA TEHDİT ETTİ’

Fadime D. evi o şekilde bulunca polis merkezine giderek, bir kez daha eşi hakkında şikâyetçi oldu. Yıllardır maruz kaldığı hakaret ve şiddetten bıktığını dile getiren Fadime D., “Daha önce de çok kez boşanmak istedim, hep araya girdiler. Dayak ve küfürlere rağmen idare ediyordum. İşin içine silah girince korkmaya başladım. Büyük oğlum, üniversite son sınıf öğrencisi. Onu ne zorluklarla büyüttüm, okutuyorum. Onun gözlerimin önünde ölmesini istemiyorum. Sesimi duyun, beni kurtarın. Patronlarımı arayıp, işten çıkarması için tehdit ediyor. Boşanma davası açtıktan sonra iyice kontrolden çıktı. Şimdi dışarıda, elini kolunu sallayarak geziyor. Yalvarırım, beni kurtarın” dedi.