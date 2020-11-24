Duygusal insanım rencide oldum

Arınç şunları söyledi: “Ben duygusal bir insanım. Dünkü konuşma beni çok rencide etti. Sayın Cumhurbaşkanı çok ağır bir konuşma yaptı. İstifa ettiğim yönünde bazı söylentiler çıkmış ama şu an için bu doğru değil. Oluşan durumla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı ile bizzat görüşmeyi bekliyorum. Programı yoğun, dolayısıyla görüşemedim. Kendisiyle görüştükten sonra gereken neyse onu yapacağım.

GİTMEK DAHA YERİNDE OLUR

Gelişen şartlar altında o konuşmayı yapmaya neden ihtiyaç duyduğunu kendisinden dinlemek isterim. Sonra, ‘O konuşmanın muhatabı bendim. Bu durumda buyurun istifa mektubumu’ diyebilirim. Benim üzerimden hem Cumhurbaşkanımızın hem de YİK’in yıpratılmasına izin vermem. Daha önce de bazı açıklamalarım üzerine ‘Bunları söyleyen birinin YİK’te ne işi var’ türü yorumlar yapanlar oldu. Oysa benim yapacak daha çok işim var. Ama öyle bir noktaya gelir ki bazen, orada kalmaktansa gitmek daha yerinde olur. (AK Parti’den de istifanız söz konusu mu?) Sadece YİK’ten. Partiden neden istifa edeyim?”