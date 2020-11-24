MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDuygusal insanım rencide oldum
GeriGündem Duygusal insanım rencide oldum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA
Haber Giriş: 24.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Duygusal insanım rencide oldum

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Duygusal insanım rencide oldum
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, açıklamaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisini eleştirmesine ilişkin gazeteci Murat Çelik’e konuştu.

Arınç şunları söyledi: “Ben duygusal bir insanım. Dünkü konuşma beni çok rencide etti. Sayın Cumhurbaşkanı çok ağır bir konuşma yaptı. İstifa ettiğim yönünde bazı söylentiler çıkmış ama şu an için bu doğru değil. Oluşan durumla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı ile bizzat görüşmeyi bekliyorum. Programı yoğun, dolayısıyla görüşemedim. Kendisiyle görüştükten sonra gereken neyse onu yapacağım.

GİTMEK DAHA YERİNDE OLUR

Gelişen şartlar altında o konuşmayı yapmaya neden ihtiyaç duyduğunu kendisinden dinlemek isterim. Sonra, ‘O konuşmanın muhatabı bendim. Bu durumda buyurun istifa mektubumu’ diyebilirim. Benim üzerimden hem Cumhurbaşkanımızın hem de YİK’in yıpratılmasına izin vermem. Daha önce de bazı açıklamalarım üzerine ‘Bunları söyleyen birinin YİK’te ne işi var’ türü yorumlar yapanlar oldu. Oysa benim yapacak daha çok işim var. Ama öyle bir noktaya gelir ki bazen, orada kalmaktansa gitmek daha yerinde olur. (AK Parti’den de istifanız söz konusu mu?) Sadece YİK’ten. Partiden neden istifa edeyim?”

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle