Duygusal anlar... Kayıp köpeğiyle böyle kavuştu

Devrek'te yaşayan Mahmut Baycan'ın, evinin önünde beslediği köpeği 3 ay önce kayboldu. O günden bu yana her gün köpeğini arayan Baycan, dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde yürüyüş yaparken köpeğini gördü. Baycan ile köpeğinin kavuşma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Mahmut Baycan, kaybolan köpeğinin kendisini çok özlediğini söyledi.