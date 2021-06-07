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Gündem
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 07.06.2021 - 10:47 | Son Güncelleme:

Duygusal anlar! Gözyaşları içinde kaldı

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde yavru köpek, otomobilin çarpmasıyla yaralandı. İş yerinden koşup, gelen sahibi, yol ortasında yatan köpeğine sarılarak, gözyaşı döktü.

Kaza, dün akşam, Mahmudiye Mahallesi 19'uncu Mobilya Sokak'ta meydana geldi. Emre E. (27) yönetimindeki 16 K 8551 plakalı otomobil, aniden yola çıktığı öne sürülen yavru köpeğe çarptı. Köpek yaralanırken, kaza sırasında iş yerinde olan sahibi ise hemen dışarı koştu. Köpeğinin yol ortasında yaralı yattığını gören sahibi, sarılarak, uzun süre gözyaşı döktü. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansırken, yavru köpek, tedavi için veterinere götürüldü.

Duygusal anlar Gözyaşları içinde kaldı

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