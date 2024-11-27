Duygu’nun ölümünde cinayet şüphesi

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Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Turan ile halası S.T. (45), Bölükbaş’ın intihar ettiğini hem polise hem de aileye söyledi. Başlatılan soruşturma kapsamında İzmir Adli Tıp Şube Müdürlüğü Biyoloji İhtisas Dairesi’nden alınan raporda Duygu’nun tırnak örneklerinde ve tişörtünde Emre Turan’ın DNA’sının bulunduğu belirtildi. Site güvenlik görevlilerinden alınan tutanaklarda da Emre Turan’ın daha önce elinde bıçakla eve girmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde, soruşturma konusu olayın intihar değil kasten öldürme suçu olduğunun tespit edilmesi üzerine şüpheli Emre Turan hakkında mart ayında gözaltı kararı çıkarıldı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Turan, olaydan yaklaşık 1.5 yıl sonra 22 Mart’ta tutuklandı.

‘RAPORLARA GÖRE KENDİSİNİ ASMASI MÜMKÜN DEĞİL’

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Savcı 9 Eylül’de iddianame hazırladı. İddianamede, yapılan keşif ve alınan raporlarda Duygu Bölükbaş’ın çarşaf ile kendini asmasının mümkün olmadığı, havlupanın bulunduğu duvar ve bu duvara bitişik yaklaşık 1 metre yükseklikte ahşap banyo tezgâhı olduğu düşünüldüğünde maktulün kendini asması için yeterli yüksekliğin olmadığına vurgu yapıldı. Öte yandan Turan’ın halası S.T.’nin beyanlarının doğru olmadığına da vurgu yapıldı. Savcı, Emre Turan’ın silahtan sayılan bir cisimle Bölükbaş’ı başından yaraladığı, niteliği tespit edilemeyen bir cisim ile boğazını sıktığı ve onun yaşamına son verdiğine kanaat getirdi.

Savcı, Emre Turan için ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, halası S.T. için ise ‘yalan tanıklık’ suçundan 4 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu. İddianame İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.