Duygu'nun öldüğü günü erkek arkadaşı böyle anlattı: Birkaç kez vurdum

Gaziantep’te perşembe günü Duygu Delen (17), erkek arkadaşı Mehmet Kaplan’ın (20) yaşadığı Batıkent Mahallesi’ndeki 5 katlı binanın 4’üncü katındaki penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Olay sonrası gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece, ‘cinsel istismar ve kasten öldürme’ suçlamaları ile tutuklanan Mehmet Kaplan’ın Emniyet’te verdiği ifadesinde ise olay anını görmediğini söylediği öğrenildi.

Kaplan’ın ifadesinde, “Duygu ile 3.5 ay önce ayrıldık. Daha sonra yine barıştık. Eve gittik, bu sırada telefonumda başka kadınların fotoğrafını gördü. Duygu buna kızdı ve tartışmaya başladık. Sonra tartışma esnasında kendisinin de başka erkek arkadaşları olduğunu söyledi. Benimle evlenmek istiyordu. Ben de ‘Bu saatten sonra seninle ilişkim bitmiştir, eğer başka erkeklerle olduysan seninle evlenmem’ diyerek ondan evden gitmesini istedim.

DÜŞERKEN GÖRMEMİŞ

Duygu, ‘Ben tüm umutlarımı sana bağlamıştım’ diyerek evden gitmek istemedi. Tartıştık, birkaç kez vurdum. Elimi cama vurarak kestim. Elimi yıkamaya gittim. Olay gerçekleşmiş. Olay anını görmedim” dediği öğrenildi. Öte yandan Kaplan’ın geçen yıl ocak ayında otomobil ile evli ve 1 çocuk annesi Zeynep Berna Atay’a çarparak ölümüne neden olduğu öğrenildi. Kaplan’ın kaza sonrası yapılan soruşturmada 2.10 promil alkollü olduğu ve ehliyetsiz olduğu belirlenirken, bu kazada açılan davada ise mahkemenin, sanığın adli kontrol ve bulunduğu ikametten ayrılmaması şartı ile tutuksuz yargılanmasına ve tahliyesine karar verdiği öğrenildi.

‘ADALET İSTİYORUM’

Duygu Delen için dün Asri Mezarlık’ta cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, genç kızın ailesi ile arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Genç kızın cenazesi öğleden önce kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Kızının cenazesinde konuşan baba Bülent Delen, “Adalet istiyorum. Bir çocuğun ölümü bu şekilde kısa olmuyor. Lütfen adalet istiyorum. Cumhurbaşkanıma yazı yazdım. Allah rızası için gereken yapılsın” dedi.

‘SAPLANTILIYDI’

Duygu Delen’in erkek kardeşi Harun Delen, “Benim kardeşim hiçbir şekilde intihar edemez. Babamın söylediği gibi geçen seneden sabıkası olan biri kardeşimin canına kaydı. Karşıdaki caninin sadece saplantılı biri olduğunu biliyordum” diye konuştu.

Abla Gözde Delen Mehmet Kaplan’ın kendilerini daha önce de rahatsız ettiğini vurgulayarak, “O çocuk bizi sürekli rahatsız ediyordu. Evimizin önünden hiç gitmiyordu. Sürekli kapımızın önünde bağırıp çağırıyordu. Uzaklaştırmak istiyorduk. Duygu onu istemiyordu. Hiçbir şekilde istemiyordu. Bundan eminim” ifadelerini kullandı.

‘RAHAT BIRAKMIYORDU’

Duygu Delen’in teyzesi Nilüfer Hız, “O cani kızımızı hiçbir şekilde rahat bırakmıyordu. Peşini bırakmıyordu. Kızımızı rahat bırakmadılar, yaşatmadılar. O çocuk içip içip evin önüne geliyordu, rezalet çıkarıyordu. Sürekli kızımızın peşini bırakmıyordu” şeklinde konuştu.

Torununun ölümüyle kahrolduklarını söyleyen acılı anneanne Fatma Yüceler ise “Benim torunum çok iyiydi. Çok merhametli biriydi. Ne yapmışlar ne etmişler kızım oradan aşağı atmışlar. Bu çocuk bir yıldır kızımın peşini bırakmıyordu” ifadelerine yer verdi.



Son görüntülerinde Mehmet Kaplan önden ilerleyip apartmana giriyor. Arkasından ise Duygu Delen geliyor. Bu görüntülerden kısa bir süre sonra Duygu Delen apartmanın 4'üncü katındaki Mehmet Kaplan'ın evinin penceresinden düşüyor. Delen’in kaza sonucu mu düştüğü, intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğinin belirlenmesi için soruşturma devam ediyor.

ŞULE ÇET OLAYI NEYDİ

Duygu Delen'in ölümü, 29 Mayıs 2018’de Ankara’da bir plazanın 20’nci katından düşerek can veren Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet’i (23) akıllara getirdi. Şule tecavüz edilip intihar süsü verilerek 20’nci kattan atılmıştı. Şule Çet cinayetinin faillerinden Çağatay Aksu’ya müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis, Berk Akand’a ise 18 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti.