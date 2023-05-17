Duygu’nun katiline rekor tazminat

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Antalya Muratpaşa’da yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten (30), 6 Eylül 2020’de fatura ödemek için evden çıktı. Kent merkezine gelen Çelikten, sevgilisi Veli Ünder’in (39) otomobiline bindi ve bir daha haber alınamadı. 7 Eylül 2020'de polisi arayan Veli Ünder, “Kardeşim acil yetişin. Bir adam kadına sıktı” dedi ve telefonu kapattı. 19 Eylül 2020’de üzeri kısmen taşla kapanmış, gömülü kadın cesedi bulundu. Sırtı ve göğsünden bıçaklandığı, başına sert cisimle vurulduğu belirlenen cesedin çürüdüğü, başının da vücudundan ayrıldığı görüldü. Ölen kişinin Duygu Çelikten olduğu belirlendi.

İNSANLIKLARINI SATMIŞLAR

Ünder, 29 Eylül’de Muğla Fethiye’deki ormanda saklandığı kulübede yakalandı. Cinayeti itiraf eden Veli Ünder, tutuklandı. Polis, Ünder’in, Çelikten’in cansız bedenini, arkadaşı Mahsun Demiralp ile Serhat ve Doğukan Özcan kardeşlere 50 bin TL karşılığı gömdürdüğünü tespit etti. Gözaltına alınan 3 şüpheli de tutuklandı. Şüpheliler hakkında Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 2021 yılında görülen karar duruşmasında, Ünder’e ‘kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası verildi. Diğer sanıklar da 4’er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar, cezaevinde kaldıkları süre göz önünde bulundurarak tahliye edildi. Karar, Yargıtay tarafından onandı. Karardan sonra Duygu Çelikten’in ailesi, sanık Ünder hakkında ‘manevi tazminat’ davası açtı. Antalya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada karar çıktı. Sanık Ünder'in, Duygu Çelikten’in annesi Leyla Çelikten’e 800 bin lira, kardeşi Anıl Çelikten’e ise 200 bin lira olmak üzere toplam 1 milyon lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

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'MADDİ OLARAK DA CEZALANDIRILSINLAR’

Çelikten ailesinin avukatı Semih Gökpınar, “Karar kesinleştikten sonra Çelikten’in ailesi, sanığın sadece hapis cezası almasını değil; maddi olarak da cezalandırılmasını istiyordu. Anne ve kardeşe 1 milyon lira manevi tazminat ödenmesine karar verildi. Bu karar, Türkiye’de bir rekordur. Bu davayı açarken amacımız, kadın cinayetlerine dikkati çekmek, katillerin sadece hapis değil, maddi tazminatla da cezalandırılmasıydı. Türkiye’de bu konuda bu rakamlar ilk defa ortaya çıktı. Emsal teşkil edecek bir karardır. Bu kararın kadın cinayetlerine etkisi olur. Mahkemenin kararlarıyla birlikte kadın cinayetlerinin azalacağını düşünüyoruz” dedi.