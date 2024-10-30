Duygulandıran video: 'Kızılay Kolu' yeniden yaşatılacak

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1915 yılında seyyar bir Kızılay Hastanesi’nde tedavi gören gencin, Kızılay doktoruna olan hayranlığıyla başlayan hikaye, yıllar içinde iyilik elçisi haline gelen gencin iyiliği taşımak için şartları sonuna kadar zorlamasıyla devam ediyor. 1945’in zorlu şartları nedeniyle mağdur olan bir aileye yardım eden Kızılay gönüllüsünün, ihtiyaç sahibi bir çocuğa Kızılay yeleğini vermesiyle devam eden film, 1980’lerde ücra bir köyde yardıma koşan bir diğer Kızılay gönüllüsünün elinden çıkan iyilikle devam ediyor. Günümüzde bir okulda Kızılay’ı anlatan gönüllünün, bir çocuğa Kızılay kol bandı takarak “Kızılay sana emanet” demesiyle sona eriyor.