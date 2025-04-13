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Duygulandıran görüntü! Ölümden döndüler, el ele tutuşup ekipleri beklediler

Güncelleme Tarihi:

#Mersin#Kaza#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2025 13:06

Mersin'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, direğe çarpıp karşı şeride geçerek ters döndü. Kazada araçta bulunan biri kadın 2 kişi savrularak yaralanırken el ele sağlık ekiplerini bekledi. Otomobilin kontrolden çıktığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesine bağlı Limonlu Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.G. yönetimindeki 80 BC 252 plakalı Volkswagen marka otomobil, Antalya istikametinde seyir halindeyken sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil karşı şeride geçip ters döndü. Kazada sürücüyle birlikte ön koltukta bulunan G.Ö. savrularak yaralandı.

Duygulandıran görüntü Ölümden döndüler, el ele tutuşup ekipleri beklediler

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kazayı fark edenler 112 Acil Durum Merkezi'ne bilgi verdi. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerinde ilk müdahalenin yapılmasının ardından ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin kontrolden çıktığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Karayolunda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

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Duygulandıran görüntü Ölümden döndüler, el ele tutuşup ekipleri beklediler

"BURADA 2 GÜNDE BİR KAZA VAR"

Mevcut güzergahta kazasız gün yaşanmadığını ifade eden vatandaşlardan Veysel Zorlu, "Kontrolsüz girdi kavşağa, eğer araç düz devam etmiş olsaydı karşı tarafta marketlere bindirecekti. Bu kavşağın ivedilikle yapılması lazım. 10 gün önce bir gencimizi kaybettik, sonra Tır devrildi. Burada 2 günde bir kaza var" dedi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Duygulandıran görüntü Ölümden döndüler, el ele tutuşup ekipleri beklediler

EL ELE BEKLEDİLER

Kazada araçta bulunan biri kadın 2 kişi savrularak yaralanırken el ele sağlık ekiplerini bekledi.

Duygulandıran görüntü Ölümden döndüler, el ele tutuşup ekipleri beklediler

Duygulandıran görüntü Ölümden döndüler, el ele tutuşup ekipleri beklediler

Duygulandıran görüntü Ölümden döndüler, el ele tutuşup ekipleri beklediler

Duygulandıran görüntü Ölümden döndüler, el ele tutuşup ekipleri beklediler

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#Mersin#Kaza#Trafik Kazası

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