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Duygulandıran anlar! 14 aylık bebek ilk kez duydu... 'Tıpkı yeni doğmuş gibi'

Güncelleme Tarihi:

#Biyonik Kulak#İzmir#Bebek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 10:04

Doğuştan işitme engelli 14 aylık Ukraynalı Leia Dynnyk, tedavi için geldiği İzmir'de duymaya başladı. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ziya Özüer, "Tıpkı yeni doğmuş bebek gibi sesleri tanımaya başlıyor. Bu süreçten sonra konuşma ve dil gelişimi oluyor. Bu süreç bir yılı kapsıyor." dedi.

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Ukrayna'nın Ujgorod kentinde yaşayan Dynnyk çifti, bebekleri Leia'nın tedavisi amacıyla yakınlarının tavsiyesiyle İzmir'deki özel bir hastaneye başvurdu.

Duygulandıran anlar 14 aylık bebek ilk kez duydu... Tıpkı yeni doğmuş gibi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ziya Özüer, Leia için biyonik kulak tedavisi önerdi. Özüer ve ekibi, bebeğe biyonik kulak operasyonu gerçekleştirdi. 

Duygulandıran anlar 14 aylık bebek ilk kez duydu... Tıpkı yeni doğmuş gibi

"YENİ DOĞMUŞ BEBEK GİBİ SESLERİ TANIMAYA BAŞLIYOR"

Leia Dynnyk, sessiz dünyasının ilk sesini ailesinin eşliğinde duydu. Biyonik kulak cihazında gelen ilk sesten korkan ve ağlamaya başlayan bebek, annesinin seslenmesiyle sakinleşti. Bu sırada annenin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

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Duygulandıran anlar 14 aylık bebek ilk kez duydu... Tıpkı yeni doğmuş gibi

Prof. Dr. Özüer, gazetecilere, bebeğin doğuştan ileri derecede işitme engeli bulunduğunu söyledi.

Duygulandıran anlar 14 aylık bebek ilk kez duydu... Tıpkı yeni doğmuş gibi

Biyonik kulakta olumlu sonuçlar aldıklarını anlatan Özüer, "Tıpkı yeni doğmuş bebek gibi sesleri tanımaya başlıyor. Bu süreçten sonra konuşma ve dil gelişimi oluyor. Bu süreç bir yılı kapsıyor." dedi.

Duygulandıran anlar 14 aylık bebek ilk kez duydu... Tıpkı yeni doğmuş gibi

Özüer, ilk sesin ardından korkan bebeğin annesinin korumasına geçerek sakinleştiğini ifade etti.

Anne Mariana Dynnyk ise tarif edilemez mutluluk yaşadıklarını belirterek, "Bebeğimiz nihayet anne ve babasının sesini duydu, bu bizi çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Duygulandıran anlar 14 aylık bebek ilk kez duydu... Tıpkı yeni doğmuş gibi

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Baba Oleksii Dynnyk de Türkiye'de kısa zamanda tedavi edilen bebeklerinin duymasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını anlattı.

Duygulandıran anlar 14 aylık bebek ilk kez duydu... Tıpkı yeni doğmuş gibi

Duygulandıran anlar 14 aylık bebek ilk kez duydu... Tıpkı yeni doğmuş gibi

 

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#Biyonik Kulak#İzmir#Bebek

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