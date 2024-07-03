Duygulandıran anlar! 14 aylık bebek ilk kez duydu... 'Tıpkı yeni doğmuş gibi'

Haberin Devamı

Ukrayna'nın Ujgorod kentinde yaşayan Dynnyk çifti, bebekleri Leia'nın tedavisi amacıyla yakınlarının tavsiyesiyle İzmir'deki özel bir hastaneye başvurdu.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ziya Özüer, Leia için biyonik kulak tedavisi önerdi. Özüer ve ekibi, bebeğe biyonik kulak operasyonu gerçekleştirdi.

"YENİ DOĞMUŞ BEBEK GİBİ SESLERİ TANIMAYA BAŞLIYOR"

Leia Dynnyk, sessiz dünyasının ilk sesini ailesinin eşliğinde duydu. Biyonik kulak cihazında gelen ilk sesten korkan ve ağlamaya başlayan bebek, annesinin seslenmesiyle sakinleşti. Bu sırada annenin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Haberin Devamı

Prof. Dr. Özüer, gazetecilere, bebeğin doğuştan ileri derecede işitme engeli bulunduğunu söyledi.

Biyonik kulakta olumlu sonuçlar aldıklarını anlatan Özüer, "Tıpkı yeni doğmuş bebek gibi sesleri tanımaya başlıyor. Bu süreçten sonra konuşma ve dil gelişimi oluyor. Bu süreç bir yılı kapsıyor." dedi.

Özüer, ilk sesin ardından korkan bebeğin annesinin korumasına geçerek sakinleştiğini ifade etti.

Anne Mariana Dynnyk ise tarif edilemez mutluluk yaşadıklarını belirterek, "Bebeğimiz nihayet anne ve babasının sesini duydu, bu bizi çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Baba Oleksii Dynnyk de Türkiye'de kısa zamanda tedavi edilen bebeklerinin duymasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını anlattı.