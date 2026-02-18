×
Duygu Nebioğlu babası Metin Akpınar'a açtığı davayı kazandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2026 18:33

TÜRK sinemasının ünlü aktörlerinden Metin Akpınar'ın biyolojik kızı olduğu mahkeme kararıyla 2 yıl önce kesinleşen Duygu Nebioğlu, açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Mahkeme heyeti, Nebioğlu lehine 6 milyon lira manevi tazminata hükmetti.

Yeşilçam’ın duayen oyuncularından Metin Akpınar'ın Suphiye Orancı ile 1980'li yıllarda evlilik dışı birlikteliğinden dünyaya gelen ikiz kızlardan biri olan Duygu Nebioğlu, babalık yükümlülüklerinin yerine getirilmediği iddiasıyla dava açtı. Akseki Asliye Hukuk Mahkemesi heyeti, Nebioğlu lehine 6 milyon lira manevi tazminata hükmetti. Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Duygu Nebioğlu, "Uzun yıllar sonra ilk defa kendimi rahatlamış hissediyorum. Davamdaki en keskin olay, Metin Akpınar'ın annem hakkında tek gecelik bir ilişki yaşadığına dair yalan beyanda bulunmasıydı, resmi olarak bu kayıtlara geçti. Annemin beni terk ettiğine dair haberler yaptılar. Bunu da annemin terk etmediğini, kardeşlerimi ve beni yetimhaneye kimlerin bıraktığını soru işareti olarak bırakıyorum. Davamız bitti demeyeceğim. Ben mücadeleme devam edeceğim. Her şeyi anlatacağım" dedi.

