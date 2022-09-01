Duygu dolu zafer kutlaması

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın ev sahipliğinde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yargı mensupları, milletvekilleri, Milli Mücadele kahramanlarının yakınları, güvenlik hizmetlerinden sorumlu devlet kurumlarında görevli personel, basın mensuplarının da bulunduğu 30 Ağustos Büyük Zafer’in 100’üncü yılı Özel Programı’na yaklaşık 3 bin davetli katıldı.

ASKERLERE SELAMLAR

Daha sonra sırasıyla Libya, Katar, Somali ve Bosna Hersek’e bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın kutlamalarının önemine vurgu yaparak, mücadelenin ve barışın simgesi olarak görev yapan askerlere selam ve sevgilerini iletti. Bosna Hersek’e yapılan bağlantı sırasında duygu dolu anlar yaşanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bulunduğunuz yer rastgele bir yer değil. Orası Evlad-ı Fatihan’ın. Evlad-ı Fatihan’ın bulunduğu yerde eserlerimizle, özellikle de Aliya İzzetbegoviç’in ölümünden bir gün önce kendisini hastanede ziyaret ettiğimizde bize ‘Bu toprakların Türkiye’ye emanet olduğunu’ söyledi. Daha sonra oğluyla konuştuğumuzda ‘O ana kadar babamın şuuru adeta kapalıydı. Sizinle konuşmaya başladıktan sonra şuuru açıldı ve bu evladı Fatiha olan toprakların özellikle Türkiye’yle çok ciddi manada koordinesinin olması gerektiğini’ söyledi. Sizler orada çok farklı görevi icra ediyorsunuz” diye konuştu.

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913 KİŞİLİK SAHNE

Canlı bağlantının ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı dolayısıyla hazırlanan kısa film izlenirken, bu sırada bazı davetlilerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Bakanlık sanatçıları, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Armoni Mızıkası, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, Deniz Kuvvetleri Bandosu, MSB Mehteran Birliği, Hava Kuvvetleri Bandosu, Devlet Çoksesli Korosu, Tarihi Mehteran Birliği, Tarihi Osmanlı Birliği ekiplerinden oluşan 913 kişi çeşitli türkü ve marşları seslendirdi.

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DEV ATATÜRK POSTERİ

AÇIK havadaki tören alanında dev Atatürk posterinin asıldığı program, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başladı. Ardından, Beştepe Milli Camisi imamı Fatih Kaya tarafından Kuran-ı Kerim okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hitabının ardından ilk olarak Azerbaycan’a bir canlı bağlantı yaptı. Erdoğan, burada görev yapan askerlere destek mesajı vererek, “Karabağ’da verdiğiniz mücadeleyi biliyorum ve bu mücadelenin şu ana kadar nasıl bir güvenle yürüdüğünü, yürütüldüğünü sizlerle gördük. Bundan sonraki süreçte de özellikle Azeri kardeşlerimizle beraber bu dayanışmayı, bu mücadeleyi göstereceğinize inanıyorum” dedi.

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GÜLAY’DAN ‘HEY ON BEŞLİ’

Zafer gecesinde ünlü şarkıcı Gülay da sevilen eserleriyle sahnedeydi. Müzik hayatına müzisyen babası Eyüp Ercan Sezer’in bağlamayla çaldığı türkülere eşlik ederek 5 yaşında başlayan ve ardından “Cesaretin var mı aşka” adlı şarkıyla çıkış yapan Gülay Sezer, Zafer kutlamasında Beştepe’de ‘Hey on beşli’ türküsünü de seslendirdi. Gülay Sezer çok içten okuduğu bu Çanakkale şehitleri türküsüyle hem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı hem de diğer izleyicileri duygulandırıp ağlattı.

CANIM TÜRKİYEM

Gecede sanatçı Gülay Sezer de sahne alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da hem zaman zaman marşlara eşlik etti hem de bazı şarkılarda duygu dolu anlar yaşadı. Konser, bir askerin bestelediği “Canım Türkiyem” adlı eseri tüm orkestranın icrasıyla sona erdi.